Кино под открытым небом покажут на берегу Финского залива в Петербурге

Кино под открытым небом покажут на «Кинолесе» на берегу Финского залива / Фото: СПб ГБУ «Приморский культурный центр»

В Санкт-Петербурге у местных жителей и гостей города есть прекрасная возможность посмотреть кино под открытым небом на берегу Финского залива. С 13 по 17 июля 2022 года на пляже "Морские дубки" в Лисьем носу пройдет фестиваль короткометражек "Кинолес". Программа включает в себя показы кино, лекции, мастер-классы по актерскому и каскадерскому мастерству, гриму, анимации и многому другому. Об этом рассказали в Приморском культурном центре.

- Мы стараемся, чтобы зрители и участники получили яркие впечатления от выходных, проведенных на природе. Молодые режиссеры смогут представить свои работы массовому зрителю и найти команду для будущих проектов, - рассказал исполнительный директор фестиваля Андрей Сальников.

В программу показов вошли 18 короткометражных фильмов. Это работы призеров и участников престижных фестивалей.

Фестиваль будет проходить каждый день с часу дня до полуночи. Вход свободный.