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Происшествия11 июля 2022 6:53

4-летний ребенок выжил после падения из окна многоэтажки в Петербурге

Мальчика с множественными травмами и переломами госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Ребенок выпал с 4-го этажа в Петербурге

Ребенок выпал с 4-го этажа в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ребенок выжил после падения из окна. Инцидент произошел вечером 10 июля 2022 года в Кировском районе города. Четырехлетний ребенок забрался на подоконник и выпал вместе с маскитной сеткой с высоты в 16 метров. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Несчастный случай произошел около восьми часов вечера в доме 23/2 по Трамвайному проспекту, - сообщил источник.

Известно, что в квартире проживает многодетная семья. В тот момент за четырьмя детьми приглядывала их 22-летняя тетя. За одним племянником девушка не уследила. Когда она отвлеклась, мальчик забрался на подоконник, облокотился о сетку и вылетел вместе с ней из окна четвертого этажа.

После падения ребенок выжил, но получил серьезные травмы и переломы. Сейчас он находится в больнице.