Видео с допроса снайпера, убивавшего отдыхающих у озер в Ленобласти, показал следственный комитет

Видео с допроса снайпера, убившего отдыхающих у озер в Ленобласти, показал СК Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области задержали 27-летнего уборщика, который решил бороться с наркоманами. Мужчина почему-то решил, что люди, отдыхающие на озерах обязательно употребляют незаконные вещества, взял винтовку и пошел убивать. Ночью 3 июля 2022 года он застрелил 33-летнего мужчину на берегу озера Гупуярви в Васкелово, а 9 июля ранил на Лемболовском озере другого мужчину. Снайпера уже задержали. Следственный комитет показал видео с допроса и следственных действий.

- В настоящее время подозреваемый задержан следователем и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - рассказали в комитете.

Также мужчине назначили судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза.

Про стрелка известно, что он работает уборщиком и живет с бабушкой. В Лесколово у него живет брат, к которому он и приезжал на выходные в дни нападений.

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