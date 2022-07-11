Дрозденко отреагировал на жалобы жителей Гатчины и Мурино на неприятный запах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители городов Гатчина и Мурино в Ленинградской области начали жаловаться на неприятный запах. Вонь так достала горожан, что они обратились с этой проблемой к губернатору региона Александру Дрозденко и попросили его разобраться. Глава региона быстро отреагировал и сообщил, что специалисты начали уже проверять промышленные предприятия, которые могут быть источником запаха. Об этом 11 июля 2022 года рассказали в областной администрации.

- При наличии нарушений в деятельности промышленных предприятий, которые могут нанести вред здоровью людей, администрация будет полностью на стороне жителей, - отметил Александр Дрозденко.

Губернатор поручил профильному заместителю Михаилу Ильину взять на жесткий контроль проверки промышленных площадок и предпринять действия по результатам, чтобы местные жители перестали задыхаться от вони.