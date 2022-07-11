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Авто11 июля 2022 8:03

Проезд в центре Петербурга ограничат на полтора месяца с 13 июля

Работы будут проводиться на углу Суворовского проспекта и Тульской улицы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения в Центральном районе с 13 июля

ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения в Центральном районе с 13 июля

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На этой неделе в центре Санкт-Петербурга запланированы ограничения на дорогах. Так, с 13 июля в течение полутора месяца специалисты будут вести работы по реконструкции светофора в Центральном районе на Суворовском проспекте. Из-за этого автомобилистов могут ждать небольшие пробки. О перекрытиях водителей предупредили в ГАТИ.

- В Центральном районе с 13 июля по 21 августа в связи с производством работ по реконструкции светофорного объекта ограничивается движение транспорта на перекрестке Суворовского проспекта и Тульской улицы, - рассказали в инспекции.

Полностью проезд закрыт не будет, однако в часы пик через перекресток лучше всего не ездить, так как в этом месте может образовываться затор.