Проезд в центре Петербурга ограничат на полтора месяца с 13 июля

ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения в Центральном районе с 13 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На этой неделе в центре Санкт-Петербурга запланированы ограничения на дорогах. Так, с 13 июля в течение полутора месяца специалисты будут вести работы по реконструкции светофора в Центральном районе на Суворовском проспекте. Из-за этого автомобилистов могут ждать небольшие пробки. О перекрытиях водителей предупредили в ГАТИ.

- В Центральном районе с 13 июля по 21 августа в связи с производством работ по реконструкции светофорного объекта ограничивается движение транспорта на перекрестке Суворовского проспекта и Тульской улицы, - рассказали в инспекции.

Полностью проезд закрыт не будет, однако в часы пик через перекресток лучше всего не ездить, так как в этом месте может образовываться затор.