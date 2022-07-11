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Общество11 июля 2022 8:12

Аварийные бригады приготовились к борьбе с последствиями ливня в Петербурге 11 июля

Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы в городе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
"Водоканал" приготовился к борьбе с последствиями ливня в Петербурге 11 июля

"Водоканал" приготовился к борьбе с последствиями ливня в Петербурге 11 июля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 11 июля 2022 года ожидаются сильные дожди и грозы. По прогнозу синоптиков, ливень накроет город в период с 13 до 22 часов. Поэтому аварийные бригады "Водоканала" пришли в готовность для борьбы с последствиями стихии. Об этом сообщили на предприятии.

- В распоряжении персонала имеется специализированная техника для оперативного извлечения посторонних предметов из амбразурных патрубков, дождевых колодцев и откачки дождевой воды в местах ее скопления после ливня, - рассказали в компании.

Автомобилистов просят во время сильного дождя стараться избегать низких участков дороги, которые бывают под мостами и путепроводами. Нередко в таких местах собирается вода, разливаясь в огромные лужи. Из-за подтопления автомобили теряют свои номерные знаки, а также могут получить гидроудар.