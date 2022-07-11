Реконструкция сада Смольного собора в Петербурге завершится в 2022 году

Реконструкция сада Смольного собора завершится в этом году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2022 году завершатся масштабные работы по реставрации и реконструкции Смольного собора, а также его сада. Об этом 11 июля сообщили в городской администрации. Ожидается, что сад приведут в порядок к октябрю. Сейчас работы завершены лишь на 40 процентов.

- Уже этой осенью петербуржцы смогут прогуляться в историческом саду Смольного собора. Для монастырских садов всегда были характерны уединение, созерцание и тишина. После завершения работ в этом саду появятся такие места, - отметил губернатор Александр Беглов.

Реконструкция проводится по исторической планировке сада, которая сохранилась в архивах. По документам также восстановят и деревья с кустарниками, которые были в саду изначально.

Реставрация Смольного собора, которая длится уже семь лет, тоже вскоре завершится. Сейчас уже рабочие демонтируют леса.