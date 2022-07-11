Полиция Петербурга задержала мошенников, создавших фиктивные сайты по продаже дешевой бытовой техники

Двое подозреваемых уже арестованы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге задержали мошенников, похищавших деньги россиян с помощью фиктивных сайтов с дешевой бытовой техникой. Схема была простая и отлаженная - на специально созданных сайтах купить технику можно было за гроши, но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ссылаясь на низкие цены, на сайте просили внести полную предоплату. Заплатив деньги, товар покупатели так и не получали.

- Получив денежные средства, мошенники переставали выходить на связь. Один из сообщников, используя IP-телефонию, выполнял роль оператора интернет-магазинов - звонил клиентам, принимал и обрабатывал заказы, а также распределял полученные деньги между участниками группы. Другой фигурант осуществлял разработку, администрирование и продвижение сайтов. Еще двое обеспечивали анонимность группировки в сети Интернет с помощью прокси-серверов, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Масштаб аферы был внушительный - мошенники использовали 40 мобильных номеров, 160 банковских счетов, 17 номеров IP-телефонии и 200 прокси-серверов. Такой внушительный масштаб теперь и у уголовного дела, точнее, целых девяти уголовных дел, возбужденных против мошенников. Двое из них уже арестованы, остальные отпущены под обязательство о явке. Расследование продолжается.