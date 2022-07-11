Тысячу паленых кепок Adidas и Nike задержали на таможне в Пулково

Тысячу паленых головных уборов задержали в Пулково / Фото: СЗТУ

В Санкт-Петербурге на таможне в Пулково задержали контрабандиста с тысячей паленых кепок и панам Puma, Adidas и Nike. Вещи оказались в багаже у мужчины, который прилетел в Северную столицу из Душанбе. Его остановили на "зеленом коридоре", когда он пытался пронести все через таможню. Об этом 11 июля рассказали в пресс-службе Северо-западного таможенного управления.

- На запрос Пулковской таможни о правомерности их использования на перемещаемых гражданином товарах представители правообладателей товарных знаков сообщили, что все изделия являются контрафактными. По оценке ущерб компаниям составил полмиллиона рублей, - сообщили в пресс-службе.

На гостя из Душанбе завели уголовное ело за контрабанду паленых вещей. Сейчас проводится расследование.