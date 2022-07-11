100 тысяч новых вакансий появились в Петербурге в июне 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за июнь 2022 года резко выросло количество вакансий. За месяц в городе было открыто почти 100 тысяч рабочих мест, что на 11 процентов больше, чем в мае. Об этом 11 июля рассказал сервис hh.ru.

- Больше всего выросла потребность в специалистах образования, репетиторах и научных специалистах. Также очень востребованы юристы, специалисты в маркетинге и рекламе, административный персонал, домашний персонал, специалисты в сфере закупок, - говорится в исследовании.

А вот в IT сфере и на госслужбе наоборот вакансий стало меньше.

Больше всего вакансий - 33 процента от общего числа - это поиски специалистов в сфере продаж. И несмотря на то, что вакансий для ITшников стало меньше, они все еще очень востребованы.