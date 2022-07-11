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Происшествия11 июля 2022 10:11

Дерево разбило машину во дворе дома в Петербурге

Огромная ветка отломалась от ствола и рухнула на парковку
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дерево разбило стекло машины в Петербурге

Дерево разбило стекло машины в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

Ураган в Санкт-Петербурге еще не начался, а деревья уже начали падать. В Красносельском районе города гигантская ветка отломилась от ствола и рухнула прямиком на припаркованную машину во дворе дома 50 по улице Маршала Захарова. Об этом происшествии утром 11 июля 2022 года в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Дерево росло в другую сторону. Как его так вывернуло? Ветра не было. Сюрприз ждет человека, - рассказал очевидец.

Огромная ветка с деревьями прибила машину, разбив ей лобовое стекло.

- Никогда такого не было и вот опять, - возмущаются пользователи соцсетей.

- В сравнении с зимним ледопадом с крыш, тут вроде бы даже ничего толком не помялось. Жесть конечно, сочувствую, - прокомментировал другой.