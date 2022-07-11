Дизельные автобусы на 1,7 млрд рублей закупят для Петербурга

"Пассажиравтотранс" закупит дизельные автобусы на 1,7 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появится более 100 автобусов на дизельном топливе. Компания "Пассажиравтотранс" решила пополнить свой парк транспорта не автобусами, которые используют в качестве топлива газ, а дизель. Об этом 11 июля 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- Были объявлены три закупки суммарно более чем на 1,7 миллиард рублей. 50 автобусов большого класса поделили на два аукциона - 499,2 миллионов рублей каждый, - пишет издание.

Известно, что часть этих автобусов прибудет в Северную столицу до конца сентября, а вторая - до конца октября текущего года.

Третья закупка на 769,5 миллионов на 55 автобусов. Они должны прибыть в город до конца ноября.

Помимо того, что автобусы будут работать на дизели, все они низкопольные, а также отвечают всем современным требованиям.