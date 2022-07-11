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Общество11 июля 2022 10:25

Дизельные автобусы на 1,7 млрд рублей закупят для Петербурга

Закупкой занимается "Пассажиравтотранс"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
"Пассажиравтотранс" закупит дизельные автобусы на 1,7 млрд рублей

"Пассажиравтотранс" закупит дизельные автобусы на 1,7 млрд рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появится более 100 автобусов на дизельном топливе. Компания "Пассажиравтотранс" решила пополнить свой парк транспорта не автобусами, которые используют в качестве топлива газ, а дизель. Об этом 11 июля 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- Были объявлены три закупки суммарно более чем на 1,7 миллиард рублей. 50 автобусов большого класса поделили на два аукциона - 499,2 миллионов рублей каждый, - пишет издание.

Известно, что часть этих автобусов прибудет в Северную столицу до конца сентября, а вторая - до конца октября текущего года.

Третья закупка на 769,5 миллионов на 55 автобусов. Они должны прибыть в город до конца ноября.

Помимо того, что автобусы будут работать на дизели, все они низкопольные, а также отвечают всем современным требованиям.