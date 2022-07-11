Территорию предприятия «Ручьи» в Петербурге продадут за 3,9 млрд рублей под жилую застройку

В Петербурге под жилую застройку продадут «Ручьи» за 3,9 миллиарда рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге выставили на продажу территорию предприятия "Ручьи" в Красногвардейском районе города. Это 36,8 гектаров земли. Известно, что на этом месте собираются строить жилые дома. Об этом 11 июля 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Большая территория, позволяющая реализовать масштабный проект стандарт- или комфорт-класса, отличная локация, транспортная доступность, близость к КАД гарантируют инвестору спрос со стороны покупателей жилья, - пишет издание.

Территория располагается в районе, где рядом много жилых домов, недалеко располагается кольцевая дорога. В общей сложности на участке можно построить порядка 500 тысяч квадратных метров жилья.

Известно, что начальная цена на землю - 3,95 миллиарда рублей. Торги пройдут 8 августа.