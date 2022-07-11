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Общество11 июля 2022 11:43

Спасатели попросили людей не прыгать с мостов в Петербурге

Также горожан предупредили об опасностях купания в пьяном виде
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
МЧС попросило людей не прыгать с мостов в Петербурге

МЧС попросило людей не прыгать с мостов в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Мостотрест" и МЧС Санкт-Петербурга попросили людей не прыгать с мостов в воду. Горожанам и гостям Северной столицы напомнили, что на переправах и набережных надо соблюдать правила безопасности.

- Купаться и нырять в воду следует в специально оборудованных местах. Запрещено прыгать или нырять в воду с любых набережных и мостов – это опасно для жизни, - отметили в "Мостотресте".

Также нельзя бегать и прыгать на набережных и мостах, а уж тем более оставлять детей без присмотра. В нетрезвом виде спускаться к воде также опасно.

Напомним, что в Петербурге мальчик спрыгнул в воду с моста через Матисов канал. Ребенок прыгнул, чтобы искупаться. Однако чуть было не свалился на моторную лодку, где ехал мужчина с сыном.