10-летний мальчик перевернулся во время гонок на картах в Петербурге

Мальчик попал в больницу после соревнований на картодроме в Колпино Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге юный гонщик попал в ДТП во время соревнований на картодроме. ЧП произошло 10 июля 2022 года в Колпино, на трассе, которая располагается на Саперном переулке. Десятилетний мальчик перевернулся на карте во время гонки. Об этом сообщают "Невские новости".

- Десятилетний ребенок перевернулся во время гонок на картах. Медики диагностировали у пострадавшего различные травмы, - пишет издание.

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Бригада медиков госпитализировала юного гонщика в больницу. От аварии у него закрытая травма головы, сотрясение мозга, а также перелом ключицы. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, что в Петербурге мальчик спрыгнул с моста в воду и чуть было не угодил в проплывающий катер.