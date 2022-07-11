Главный ковидный госпиталь Ленобласти перестал принимать пациентов

Флагманский ковидный госпиталь Ленобласти перестал принимать пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области прекратил принимать зараженных коронавирусом главный ковидный госпиталь региона. Это отделение ЛОКБ на Полюстровском проспекте. Об этом 11 июля 2022 года сообщили в областной администрации.

- Темпы госпитализации в регионе значительно упали, поэтому комздрав принял решение о закрытии отделения и возвращении его к плановой работе, - рассказали в пресс-службе администрации области.

Прием зараженных в области все равно продолжается. Заболевших коронавирусом могут госпитализировать в инфекционные отделения Всеволожской, Лужской, Волховской, Кировской и Приозерской больниц, а также ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору. Всего в регионе развернуто 90 ковидных коек, из которых заняты всего 30.

Также на хорошем уровне остаются и темпы вакцинации жителей. Каждый день прививаются 500-700 человек.