У платформы «Сергиево» иномарка снесла девочку на велосипеде

Иномарка сбила 11-летнюю велосипедистку на юге Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередное ДТП с участием юных велосипедистов произошло в Петербурге. Вечером минувшего воскресенья в Красносельском районе города иномарка с молодым водителем за рулем наехала на 11-летнюю школьницу.

- Легковой автомобиль Saab, за рулем которого сидел 26-летний водитель, сбил девочку на велосипеде возле железнодорожной станции Сергиево, - пишет «Мойка 78».

В результате аварии школьница получила различные травмы, в том числе сотрясение головного мозга, а также ушибы и вывихи конечностей. В состоянии средней степени тяжести она была госпитализирована в одну из больниц Петербурга. В обстоятельствах ДТП разбираются дознаватели ГИБДД.

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