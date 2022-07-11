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Происшествия11 июля 2022 12:59

Суд выберет меру пресечения «снайперу», подозреваемому в смертельной стрельбе на озерах в Ленобласти

Как считает следствие, на счету мужчины одно убийство и еще одно покушение
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд выберет меру пресечения для снайпера с озер.

Суд выберет меру пресечения для снайпера с озер.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во вторник Всеволожский городской суд Петербурга проведет заседание по громкому делу о стрельбе на озерах. В ходе рассмотрения будет избрана мера пресечения подозреваемому – молодому мужчине, который, по версии следствия, дважды стрелял из ружья по отдыхающим на озерах. В результате один человек был убит, а еще один – ранен.

- В ночное время 3 июля 2022 года на берегу озера Гупуярви было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с огнестрельным ранением. Со слов очевидцев смертельное ранение потерпевший получил в результате выстрела, произведенного из лесного массива, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Тогда установить личность стрелявшего не удалось. Однако история повторилась 9 июля на Лемболовском озере. С той разницей, что раненый мужчина выжил.

На следующий день был задержан подозреваемый – 27-летний житель Колпино, «стрелявший по наркоманам». Вскоре СК опубликовал и видео допроса стрелявшего мужчины.

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