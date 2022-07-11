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Авто11 июля 2022 13:15

Смольный опубликовал места работы передвижных радаров на скорость в Петербурге

120 передвижных радаров фиксируют нарушения скорости в Петербурге
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Камер в городе все больше и больше.

Камер в городе все больше и больше.

Все больше и больше камер в Петербурге фиксируют нарушения правил дорожного движения. Так, на этой неделе ловить лихачей на превышении скорости будут 120 передвижных комплексов. Где именно они стоят – рассказали в Комитете по информатизации и связи.

- Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра: http://spb112.ru/catalogue/5/adress/, - сообщает пресс-служба ведомства.

Там отмечают, что места для установки радаров выбирают не власти города, а городское управление ГИБДД. Там лучше знают аварийно-опасные участки, на которых стоит приструнить водителей наличием камер.

Решения о наказании также выносит дородная полиция, город к этому отношения не имеет.

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