Более 2 тонн опасных отходов собрали в Петербурге за неделю

Больше 2 тонн опасных отходов собрали экологические службы за неделю в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге за минувшую неделю собрали более 2 тонн опасных отходов. Об этом 11 июля 2022 года рассказали в комитете по природопользованию города. С 4 по 10 июля в службу поступило более 380 звонков от горожан по вопросам экологический безопасности.

- В ходе выездов были собраны нефтеродукты, а также химические отходы, - рассказали в комитете.

Сотрудники экологической аварийной службы семь раз выходили в акваторию Финского залива, где в общей сложности было собрано 150 килограммов мусора в мазуте.

Также горожане сдают постоянно опасный мусор. За неделю жители Петербурга сдали более 450 килограммов старых автомобильных покрышек, 656 килограммов использованных батареек, 4 килограмма ртутных градусников, множество старой химии и лекарств.