Школьные летние лагеря в Петербурге не справляются с нагрузкой Фото: Артем КИЛЬКИН

Школы в Санкт-Петербурге не справляются с летней нагрузкой. Некоторые учебные заведения открывают на лето лагеря. Однако, как оказалось, вместить всех желающих они не могут. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказала уполномоченная по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина.

- Да, действительно в школах не хватает мест для всех детей. Количество мест в школьных летних лагерях зависят от государственного задания для каждого учреждения. Но сейчас не хватает средств, чтобы организовать для всех летний лагерь при школах.Пандемия сильно спутала карты, - рассказала детский омбудсмен.

Митянина отметила, что по итогам этого лета будет обращаться в правительство, чтобы решать проблему нехватки.

- Безнадзорный досуг детей, особенно летом, это очень опасно, - подчеркнула омбудсмен.

Также она напомнила, что это обязанность родителей организовать досуг своих детей так, чтобы он был безопасный, и чада не купались одни без надзора взрослых.