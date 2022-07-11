«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Петербурге из-за ливня

В Петербурге объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за дождя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге "желтый" уровень опасности превратился в "оранжевый". Об этом предупредили в Смольном. Вечером в городе ожидается сильный ливень, а к ночи еще поднимется ветер. Поэтому горожан просят быть осторожнее во время такой погоды.

- С 18 часов 11 июля до 00 часов 12 июля на территории Санкт Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за дождя, - сообщили в городской администрации.

Напомним, что по прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, ночью в Петербурге усилится ветер до 15-20 метров в секунду, пойдет ливень с грозой и градом.

В первую половину для 12 июля Петербург снова накроет жара под 31 градус, а со второй половины начнется снова ливень, град и гроза. При этом ветер усилится до 23-28 метров в секунду.