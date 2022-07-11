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Общество11 июля 2022 14:16

Жарко и мокро: Погоду как в джунглях обещают в Ленобласти 12 июля

МЧС предупреждает о сильных ливнях, грозах, граде и 32-градусной жаре в Ленобласти
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
12 июля в Ленобласти будет жарко и мокро, как в джунглях.

12 июля в Ленобласти будет жарко и мокро, как в джунглях.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жара и ненастье ждут жителей Ленинградской области в ближайшем будущем. 12 июля синоптики прогнозируют температуру до +32 градусов и сильные ливни с дождями и градом. Предупреждение уже опубликовало МЧС.

- 12 июля ночью в большинстве районов дождь, в центральных и западных районах грозы, ливни, местами очень сильные, град. Во второй половине дня кратковременные дожди, местами грозы, ливни, в отдельных районах очень сильные ливни и град, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

В целом погода облачная, с прояснениями. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозе с резкими порывами до 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов. А днем будет настоящая жара в +27...+32 градуса. Атмосферное давление немного понизится.

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