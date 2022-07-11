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Происшествия11 июля 2022 14:50

Суд арестовал продавца, избившего петербурженку из-за колокольчика на двери круглосуточного магазина

Он звонил и не давал местным жителям спать
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд арестовал продавца, избившего женщину.

Суд арестовал продавца, избившего женщину.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выборгский райсуд Петербурга отправил в СИЗО продавца круглосуточного магазина, который избил женщину. Поводом стала просьба потерпевшей снять колокольчики с двери торговой точки. Каждый раз, когда внутрь входил посетитель, они звонили и будили жителей дома, в котором располагается магазин.

- Обвиняемый, находясь в магазине «5 копеек», на улице Шостаковича, используя незначительный повод, схватил потерпевшую за шею, вытолкал из магазина, затем повалил на тротуар, сел на нее сверху и прижал коленом к земле, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пострадавшую женщину с гематомой на голове и ушибом грудной клетки госпитализировал в больницу, а на грубого мигранта завели уголовное дело о побоях.

Следствие ходатайствовало перед судом об аресте подозреваемого и суд это просьбу удовлетворил, отправив агрессивного продавца в следственный изолятор по 5 августа включительно.

Позднее будет назначена дата рассмотрения дела по существу.

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