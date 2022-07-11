Получивший пробоину катер затонул у форта в Кронштадте

У форта Обручев затонул катер. Фото: СЗТП

Яхта и катер пострадали в акватории Финского залива у форта Обручев в Кронштадте. Моторное судно в итоге ушло на дно. Инцидент случился в минувшее воскресенье, 10 июля. Северо-Западная транспортная прокуратура начала обстоятельств водно-транспортного происшествия.

- 10 июля 2022 года из-за погодных условий маломерные суда сели на мель. Яхта получила повреждения руля и угловой колонки, катер – пробоину, он частично подтоплен у причальной стенки, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, никто из пассажиров не пострадал, все люди успели высадиться на берег. Разлива бензина и масел из судов не произошло.

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