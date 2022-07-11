Производство продуктов в Петербурге выросло за год на 26%

В Петербурге выросло производство продуктов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургская промышленность показывает уверенный рост. За пять месяцев 2022 года индекс промпроизводства показал +5,6%. В плюсе находятся важные отрасли городской экономики. А производство продуктов питания увеличилось более, чем на четверть.

- Рост производства пищевых продуктов превысил 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметил в ходе традиционного радиообращения губернатор Александр Беглов.

Кроме пищевой промышленности, положительную динамику демонстрируют машиностроение, судостроение, металлургия.

Производство электрического оборудования выросло почти на 12%, Машин и оборудования – на 11,4%. А Фармацевтический кластер города дал прибавку сразу в 19,1%.

При этом уровень безработицы в городе остается стабильно низким, официально на бирже труда стоит лишь около 17 тысяч петербуржцев.

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