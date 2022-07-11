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Происшествия11 июля 2022 16:31

Палец 1,5-годовалой девочки раздавило эскалатором в «Меге Дыбенко»

Здоровье малышки спасли в Педиатрическом университете
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
1,5-годовалая девочка повредила руку в эскалаторе торгового центра.

1,5-годовалая девочка повредила руку в эскалаторе торгового центра.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врач петербургского Педиатрического университета (СПбГМПУ) спасли палец полутрагодовалой малышки. Травму девочка получила в ТЦ «Мега Дыбенко», когда упала на эскалаторе. Руку зажало между ступенями лестницы.

- По словам мамы, 10 июля около 16 часов в ТЦ «Мега-Дыбенко» она спускалась с двумя малолетними детьми по эскалатору. Полуторагодовалая дочка случайно споткнулась и упала, после чего ее рука попала в движущийся механизм, - сообщает пресс-служба университета.

Ребенка срочно привезли в клинику СПбГМПУ, где врач поставили диагноз: размозжение фаланги пальца левой кисти. Малышку срочно отправили к микрохирургам, которые смогли «собрать» палец обратно, восстановив его функции.

Сейчас с ребенком все в порядке, а самим ЧП занялась прокуратура.

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