Исторический дом горел в центре Выборга

В центре Выборга горело бывшее здание банка. Фото: vk.com/vyborgvk

Серьезный пожар произошел жнем 11 июля в самом центре исторической части Выборга. На магистрали, носящей имя вождя мирового пролетариата, полыхала постройка более чем столетней давности.

- Пожар в старом городе. Судя по всему, горит квартира на четвертом этаже в доме на проспекте Ленина, 8. Горит сильно. В тушении задействована пожарная вышка, - сообщали очевидцы в паблике «Интересный Выборг».

По словам свидетелей ЧП, движение оп проспекту было перекрыто, жильцов дома эвакуировали спасатели. При этом посмотреть на огонь собралось «невероятное количество зевак».

По данным Главного управления МЧС по Ленинградской области, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Сведения о пострадавших на данный момент нет.

Временное жилье погорельцам обещает найти местная администрация.

Справка «КП»:

Дом по адресу: проспект Ленина (бывшая улица Torkkellinkatu), 8, известно также как здание Консолидационного банка. Оно было построено по проекту финского архитектора Нюстрема в 1908-1910 годах в стиле модерн. В настоящее время дом является жилым.

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