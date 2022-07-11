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Общество11 июля 2022 17:48

Вход на станцию метро «Улица Дыбенко» ограничат на два месяца из-за ремонта эскалатора

Веселая жизнь у местных жителей начнется 14 июля
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ремонт эскалатора изменит режим работы станции "Улица Дыбенко".

Ремонт эскалатора изменит режим работы станции "Улица Дыбенко".

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И снова многострадальная станция «Улица Дыбенко» грозит встать в человеческих пробках. После весенних трудностей, когда перед входом собирались толпы пассажиров, здесь вновь собираются ограничить вход – эскалаторам нужен капремонт.

- С 14 июля по 31 августа по рабочим дням с 07:40 до 09:00 возможно ограничение работы наземного вестибюля станции на вход, - предупреждает пресс-служба метрополитена.

А с 1 по 19 сентября ограничение на вход по рабочим дням с 07:40 до 09:00 вводится уже стопроцентно.

Пассажиров предупреждают, что в связи с производственной необходимостью временной промежуток работ может меняться в любую сторону. Жителей Невского района и Кудрово, которых это касается в первую очередь, просят заранее продумывать время и маршрут поездки.

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