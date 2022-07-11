Циклон Zelda не приведет к наводнению в Петербурге

Дамба есть - наводнений нет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Надвигающийся на Петербург циклон Zelda, который принесет с собой ливни, град и шквалистый ветер, не приведет к наводнению. В этом горожан заверили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС), он же – дамба.

- Несмотря на ухудшение погодных условий, уровень воды в устье реки Невы останется в пределах нормы, - сообщает пресс-служба КЗС.

Сейчас дамба работает в штатном режиме, диспетчеры комплекса находятся на рабочих местах.

Напомним, что из-за грядущей непогоды и усиления ветра до 23-28 метров в секунду, о чем предупреждают синоптики, на 12 июля в Петербурге введен «желтый» режим опасности.

Основной удар стихии придется на ночь и вторую половину дня вторника. А в первой половине синоптики обещают жару до +31 градуса.

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