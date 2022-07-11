Губернатор расширил зону действия разрешений на льготную парковку в центре Петербурга

Документ о расширении зоны стоянки в границах района подписан. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга пописал постановление об изменении в правилах стоянки в зоне платной парковки для местных жителей - обладателей льготного разрешения. Ранее оно действовало только в границах одного муниципального образования, что создавало определенные неудобства.

- Действие парковочных разрешений сможет распространяться на другие парковочные зоны в пределах одного района Петербурга в случае, если дорога расположена в границах двух и более парковочных зон, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Простыми словами это значит, что водители смогут припарковать машину не только вблизи своего дома или границах муниципалитета, но поставить автомобиль там, где просто есть свободное место – на любой улице. Но не выезжая за район. В противном случае придется платить за стоянку как всем.

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