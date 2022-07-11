В Петербурге за год на четверть выросло число личных банкротств

Число банкротов в Петербурге выросло на 26%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга стали чаще объявлять себя банкротами. Число признанных неплатежеспособными физических лиц и индивидуальных предпринимателей за год выросло более, чем на четверть.

- Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство. Должники в первом полугодии 2022 выступили заявителями в 95,2% процедур. Кредиторы инициировали 3,5% дел, Федеральная налоговая служа России - 1,3% дел, - говорится в исследовании портала Федресурс.

Лидерами по количеству банкротов за полгода стали Подмосковье – 6058 человек (+28,9% к первому полугодию 2021), Москва – 5664 дел (+16,7%), Краснодарский край (5660; +31,3%).

Петербург занял шестое место с результатом 4822 человека (+26,1%). В Ленинградской области индивидуальные банкротства объявлены 628 раз, что означает прибавку в 51,3%.

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