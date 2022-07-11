Две иномарки сгорели в Петербурге в грозу

На Индустриальном проспекте полыхали машины. Фото: vk.com/spb_today

Два соседних автомобиля сгорели в разгар грозы в Красногвардейском районе Петербурга. В то время. Пока в небе все гремело и сверкало, жители дома 38, корпус 2 по Индустриальному проспекту вызывали пожарных.

- На Индустриальном похоже молния попала в машину. Горит, - сообщили в соцсетях местные жители.

Позднее появилась информация, что причиной возгорания мог стать поджог. Однако точно это установят дознаватели МЧС.

- В автомобилях марки «Форд» и «Шевроле» выгорел салон и моторный отсек. В 22:47 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали, - отмечает пресс-служба городского управления экстренного ведомства.

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