Жару и сильные ливни принесет циклон «Зельда» в Петербург 12 июля

Ливни и жара ждут Петербург 12 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург вернулась знойная жара. Однако теперь она будет не сухая и солнечная, как в июне, а дождливая и с грозами. Всему причиной циклон «Зельда», который 12 июля 2022 года устроит в Северной столице небольшой потоп. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Не в силах преодолеть сопротивление мощного антициклона, расположившегося над Уралом, «Зельда» продолжит кружить над регионом, медленно смещаясь своим центром к юго-западу. А ближе к вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами прогремят грозы, - рассказал синоптик.

Ожидается, что за время ливней в Петербурге выпадет около 8-13 мм осадков. По Ленинградской области ожидается еще больше до 18 мм осадков.

Днем температура воздуха в городе будет 28-30 градусов, по области 26-31 градус. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, но при грозу усилится и порывы могут достигать штормового показателя в 23-28 метров в секунду.