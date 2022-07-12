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Происшествия12 июля 2022 5:43

Подпольное казино накрыли в центре Петербурга

Игральный дом разместился в доме на Социалистической улице
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В центре Петербурга полиция ликвидировала подпольное казино

В центре Петербурга полиция ликвидировала подпольное казино

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В центре Санкт-Петербурга полиция накрыла подпольное казино. Игральный дом обнаружили сотрудники экономической безопасности Центрального района города, который находился в двух квартирах в доме 6 по Социалистической улице. Об этом 12 июля 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В ходе обыска полицейские изъяли 45 игровых автоматов, немного наличности, 8 мобильных телефонов, ноутбук и видеорегистратор с помощью которого осуществлялся контроль за игроками, - рассказали в полиции.

Организаторами незаконных игр на деньги оказались три человека: 27-летний житель города Шлиссельбург, 39-летняя женщина и 24-летний парень из Петербурга. Все они задержаны.

По факту организации азартных игр было возбуждено уголовное дело.