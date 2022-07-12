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Дом. Семья12 июля 2022 5:59

Жителей Петербурга попросили опасаться летучих мышей

В городе живет 10 видов рукокрылых, семь из которых занесены в Красную книгу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Жителей Петербурга попросили опасаться летучих мышей / Фото: Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга

Жителей Петербурга попросили опасаться летучих мышей / Фото: Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге обитают около 10 видов летучих мышей, семь из которых занесены в Красную книгу города. Встретить их не легко. Маленькие зверьки выходят из своих норок только по ночам, чтобы поохотиться, а в дневное время прячутся на чердаках, в дуплах деревьев и других укромных местах. Однако, даже если вам посчастливилось увидеть рукокрылого, трогать его категорически запрещено.

- В поисках укрытий рукокрылые могут случайно проникнуть внутрь жилых помещений: залететь в окно или провалиться через щели в потолке, - рассказали в ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга».

Поэтому, если вдруг зверек оказался у вас дома, у него сломана лапа или есть другие проблемы, нужно вызвать мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-63.

Трогать самостоятельно летучую мышь нельзя, так как они являются переносчиками вируса бешенства.