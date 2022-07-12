На видео попал магазинный грабитель, напавший на охранника в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге мужчина решил обокрасть продуктовый магазин. Однако вор забыл или не подумал о том, что в торговом зале установлены камеры и все его действия записываются. Так, одно из ограблений произошло 11 июля 2022 года. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Подозреваемый изобличен в том, что совершил хищение продуктов питания и при попытке его задержания 42-летнем охранником, распылил в его сторону и в сторону товароведа слезоточивую жидкость из аэрозольного баллончика, - рассказали в полиции.

Правоохранители не уточнили, в каком районе города произошел инцидент, а также как быстро поймали вора.

Известно, что воришкой оказался 21-летний неоднократно судимый местный житель. Сейчас он уже находится под арестом. Возбуждено уголовное дело.