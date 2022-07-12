«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Петербурге из-за ливня

В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за дождя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова объявили "оранжевый" уровень опасности из-за погоды. Днем 12 июля 2022 года в Северной столице начнется сильный ливень, который накроет весь город. Вместе с дождем в городе ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом предупредили в Смольном.

- С 15 часов 12 июля до 23 часов 12 июля на территории Санкт Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за дождя, ветра и грозы, - рассказали в городской администрации.

Автомобилистов и пешеходов просят быт очень внимательными, так как в такую погоду увеличивается вероятность возникновения ДТП.

Напомним, что погодой управляет циклон по имени "Зельда". Благодаря ему в Петербурге ожидается 30-градусная жара, сильный ливень, гроза, возможен град и очень сильный ветер.