МЧС предупредило о шторме в Петербурге 12 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Санкт-Петербурга предупредило жителей и гостей города о том, что на Северную столицу надвигается шторм. Днем 12 июля 2022 года в городе на Неве пойдет сильный ливень, а вместе с ним поднимется невероятный штормовой ветер.

- 12 июля ожидаются очень сильные ливни, грозы, град, при грозе ветер порывами до 28 метров в секунду, - рассказали в МЧС Северной столицы со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Отмечается, что погода будет ухудшаться с 15 часов дня. До того в Петербурге будет стоять 30-градусная жара. А уже во второй половине для на Северную столицу обрушится шторм с грозами и ливнем.

Также в Петербурге из-за непогоды объявили "оранжевый" уровень опасности. Автомобилистов просят быть аккуратнее на дорогах.