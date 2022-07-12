Жителям Петербурга объяснили, как получить визу Финляндии

Петербуржцам объяснили, как получить финскую визу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителям Санкт-Петербурга напомнили о том, как без проблем получить визу Финляндии. С 15 июля 2022 года снимаются все коронавирусные ограничения для въезда, поэтому россияне, особенно петербуржцы могут легко отправиться за границу. Однако из-за ажиотажа оформить шенген получается не у всех. Об этом 11 июля рассказали в Ассоциации туроператоров.

- Свободных слотов в Санкт-Петербурге на июль и до середины августа на обычную подачу документов уже нет. Свободные «окна» периодически появляются за счет «отказников» – заявителей, которые по каким-то своим причинам отменили брони, - рассказали в ассоциации.

Отметим, что в июле каждый день в консульство поступает около 550 заявлений на визу. При том, что за весь июнь было всего около 10 тысяч заявлений.

Что точно порадует петербуржцев, так это высокая вероятность получить финскую визу, в том числе и многократную.