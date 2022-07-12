Семь автомобилей столкнулись на КАД Петербурга 12 июля

КАД встал в пробку из-за массового ДТП Фото: принтскрин видео.

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 12 июля 2022 года произошла большая авария. На внутреннем кольце в районе Кудрово столкнулись сразу семь автомобилей, заняв целиком левый ряд, а также частично средний. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- На внутреннем кольце в районе Кудрово авария из семи автомобилей, - рассказали свидетели.

Как именно произошла авария, не уточняется. Но судя по тому, что машины просто встали друг за другом "паровозиком", один из автомобилистов впереди этой колонны резко затормозил, собрав за собой большую "очередь".

Из-за аварии на КАД образовалась пробка. Автомобили стоят по внутреннему кольцу от развязки с Шоссейной улицей до конца Ржевского лесопарка. Также пробка собралась и на противоположной стороне КАД.