Первый зараженный оспой обезьян вернулся в Петербург из Европы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В России зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Как стало известно, молодой человек, который заболел, вернулся в Петербург из Европы. По возвращению домой он обнаружил на теле характерную сыпь и обратился в медицинское учреждение. Об этом 12 июля 2022 года рассказали в Роспотребнадзоре России.

- Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян, - рассказали в ведомстве.

Сейчас молодой человек находится в больнице под наблюдением врачей. Также специалисты установили всех людей, с которыми парень успел увидеться. Все они также находятся под наблюдением.