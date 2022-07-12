Огромную нарколабораторию с оружием накрыли в Ленобласти

Огромную нарколаораторию накрыли под Петербургом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области накрыли огромную нарколабораторию. Она располагалась в Ломоносовском районе. Наркодельцы производили в ней психотропное вещество, которое продавали через "закладки". Об этом 12 июля 2022 года рассказали в управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

- В ходе обысков в лаборатории было обнаружено более 15 килограммов психотропного вещества, почти 2 килограмма марихуаны, 500 литров наркосодержащей жидкости, более 25 тонн химических веществ и прекурсоров используемых при синтезе наркотика, - рассказали в ФСБ.

Помимо лабораторного оборудования, в помещении был арсенал оружия: два пистолета-пулемета, помповое ружье, "Маузер", а также множество патронов. Там же хранились и деньги более 500 тысяч евро.

Всех задержанных в нарколаборатории отправили под арест. Расследование уголовного дела продолжается.