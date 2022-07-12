Роспотребнадзор опубликовал список мест, где можно купаться в Петербурге

Роспотребнадзор разрешил купаться в двух водоемах в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга обновил список мест, где можно купаться в городе. Специалисты ведомства в очередной раз взяли пробы воды в городских водоемах и провели на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Так, на 12 июля 2022 года всего два водоема соответствуют нормам.

- Гигиеническим нормативам соответствует вода на двух пляжах: Ольгинского водоема и Верхнего Суздальского озера, - рассказали в ведомстве.

А вот в остальные озера, реки и залив лучше даже не заходить. Опасными остаются пляжи Финского залива: «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Дюны», «Белые ночи», «Сестрорецкий», «Морские Дубки». В этих местах лучше не купаться. Так же не стоит заходить в воду реки Ижоры на Взрослом и Детском пляжах в Колпино, Безымянного озера, Среднего и Нижнего Суздальских озер, Колонистского пруда, а также озера Разлив.

Напомним, что грязная вода чревата заболеваниями, а также различными инфекциями.