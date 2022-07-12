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Происшествия12 июля 2022 9:28

Бизнесмен из Ленобласти украл несколько сотен тонн дизеля с помощью врезки в нефтепровод

Мужчину уже арестовали
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Расследование еще продолжается

Расследование еще продолжается

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бизнесмен из Киришского района Ленобласти украл несколько сотен тонн дизеля с помощью врезки в магистральный нефтепровод. На несанкционированную врезку в лесу наткнулись сотрудники экономической полиции. Прикрепленный шланг привел их к автоцистерне, а позже и к ее владельцу - 39-летнему генеральному директору компании, сдающей в аренду помещения на территории промышленной зоны.

- По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье "Кража". По оперативным данным, нелегальный бизнес действовал не менее полугода. За это время были похищены сотни тонн дизельного топлива, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Расследование еще продолжается, но мужчина уже арестован. Сейчас полиция знимается поиском его соучастников.