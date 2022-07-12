«Комсомолка» продлила прием заявок на премию в сфере недвижимости «Град Петра Awards»

Лидеров рынка недвижимости определят эксперты и читатели. Фото: freepik.com.

Заявку на премию «Град Петра Awards 2022» можно подать до 31 августа. Для участия необходимо заполнить анкету и указать объекты строительства.

Профессиональный конкурс в сфере недвижимости и жилого строительства организует комфортную среду для здоровой конкуренции, роста и развития ведущих строительных компаний Петербурга. Уже сейчас для участия представлены яркие проекты жилых комплексов Северной столицы. Путь к победе будет интересным, а итоги - непредсказуемыми!

Премия «Град Петра Awards 2022» - это не только получение почетного статуса, но и продвижение российских стандартов качества строительства. Победители конкурса смогут стать примером для конкурентов и коллег по цеху.

Приглашаем к участию всех застройщиков и девелоперов Петербурга и Ленинградской области. «Комсомолка» поможет достойно представить выдающиеся проекты.

Оставить заявку на участие можно по ссылке.