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Общество12 июля 2022 9:30

«Комсомолка» продлила прием заявок на премию в сфере недвижимости «Град Петра Awards»

В списке участников выдающиеся застройщики Северной столицы. Успейте присоединиться к проекту
Антон ПАРФЕЕВ
Лидеров рынка недвижимости определят эксперты и читатели. Фото: freepik.com.

Лидеров рынка недвижимости определят эксперты и читатели. Фото: freepik.com.

Заявку на премию «Град Петра Awards 2022» можно подать до 31 августа. Для участия необходимо заполнить анкету и указать объекты строительства.

Профессиональный конкурс в сфере недвижимости и жилого строительства организует комфортную среду для здоровой конкуренции, роста и развития ведущих строительных компаний Петербурга. Уже сейчас для участия представлены яркие проекты жилых комплексов Северной столицы. Путь к победе будет интересным, а итоги - непредсказуемыми!

Премия «Град Петра Awards 2022» - это не только получение почетного статуса, но и продвижение российских стандартов качества строительства. Победители конкурса смогут стать примером для конкурентов и коллег по цеху.

Приглашаем к участию всех застройщиков и девелоперов Петербурга и Ленинградской области. «Комсомолка» поможет достойно представить выдающиеся проекты.

Оставить заявку на участие можно по ссылке.