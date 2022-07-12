Первого зараженного оспой обезьян в Петербурге изолировали в больнице

Первого зараженного оспой обезьян изолировали в больнице в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в России. Об этом 12 июля 2022 года рассказали в Роспотребнадзоре. Заболевшим оказался молодой человек, который вернулся домой из Европы. Сейчас он изолирован.

- Больной с подтвержденным диагнозом изолирован в отдельной боксированной палате одного из медицинских учреждений города. Жизни пациента ничего не угрожает, - рассказали в управлении Роспотребнадзора города.

Известно, что вернувшись домой, парень не успел встретиться с друзьями или родными, а дома он живет один. Поэтому больше зараженных пока не выявлено. Тем не менее, все, кто хоть как-то контактировал с молодым человеком, находятся под наблюдением врачей.

Также специалисты дезинфицируют те места, где успел побывать юноша.