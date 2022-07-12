Видео смертельного ДТП из кабины машины в Петербурге попало в сеть Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге произошло жесткое смертельное ДТП на Петергофском шоссе. Около 9 часов утра 12 июля 2022 года 36-летний мужчина гнал по трассе на "Хонде Цивик". Водитель постоянно маневрировал по мокрой дороге, перестраиваясь из полосы в полосу и в итоге вылетел в кювет. Все происходящее сняла камера, которая была установлена в кабине автомобиля.

- Сильная авария на Петергофском шоссе, машина развалилась пополам, - рассказали в соцсети очевидцы.

На кадрах из кабины машины видно, что водитель "играет в шашечки" с водителем "Рендж Ровера". Они постоянно перестраиваются, обгоняя всех водителей. В какой-то момент "Хонда" вырывается вперед, ее заносит и она улетает в кювет на противоположную сторону дороги, врезавшись в столб.

Сообщается, что водитель "Хонды" погиб на месте. Сейчас обстоятельства выясняют сотрудники дорожной полиции.