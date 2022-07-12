Маршрутка с пассажирами разбилась об ограждение на трассе под Петербургом

Маршрутка разбилась об ограждение на трассе под Петербургом / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленинградской области на трассе Р-23 произошло смертельное ДТП. В полдень 12 июля 2022 года маршрутка марки Mercedes, которая ехала из Санкт-Петербурга в Лугу, на скорости влетела в барьерное ограждение. Передняя часть машины смялась, люди оказались заблокированы в автомобиле.

- В ходе ликвидации последствий ДТП спасателями была произведена деблокировка пострадавших. На месте работали восемь спасателей, - рассказали в пресс-службе МЧС 47-го региона.

По данным ФКУ Упрдор "Северо-Запад", один человек в маршрутке погиб. Сколько пассажиров пострадало пока что уточняется.

Сейчас на месте работают сотрудники скорой помощи, ГИБДД и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.