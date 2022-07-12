Петергофу исполнилось 317 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 июля 2022 года столица фонтанов город Петергоф отмечает 317-летние со дня основания. С праздником жителей прекрасного города дворцов и парков поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Этот город известен во всем мире благодаря музею-заповеднику, украшением которого являются знаменитые фонтаны. Это настоящая жемчужина в ожерелье петербургских пригородов. Его ежегодно посещают миллионы туристов, - отметил градоначальник.

Петергоф за последние три года преобразился. В городе прошли большие работы по благоустройству, были отремонтированы дороги, детские и спортивные площадки. Также были отреставрированы фонтаны.

Масштабный городской праздник в Петергофе пройдет 16 июля. Самое время для того, чтобы насладиться красотой жемчужины Петербурга.